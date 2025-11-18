Стало известно, какие города соединит новая ВСМ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва-Екатеринбург будет следующей после такой трассы Москва — Санкт-Петербург, говорится в материалах РЖД, которые изучило РИА Новости.
Там рассказывается про пилотный проект ВСМ в России Москва — Санкт-Петербург. Затем приводятся материалы про ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург.
«ВСМ-2 “Восток”: Москва — Казань — Екатеринбург… Высокоскоростная магистраль из Москвы в Екатеринбург станет следующим звеном новой транспортной системы России», — говорится в презентации РЖД, показанной в рамках форума «Транспорт России».
Глава правительства РФ Михаил Мишустин осенью говорил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысячи километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.