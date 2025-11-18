Больше 131 миллиона рублей перечислили по родовым сертификатам воронежским женщинам

В 2025 году воронежское Отделение Социального фонда России оплатило услуги по родовым сертификатам для более чем 12 тысяч женщин. Перечисленные за полученную медицинскую помощь в период беременности и родов, а также наблюдение за малышом в первый год жизни, в медицинские учреждения составили больше 131 миллиона рублей.
Родовый сертификат — это электронный документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и проведения профилактических осмотров новорожденного в первый год его жизни. Сертификат формируется при первом посещении в женской консультации, в роддоме или детской поликлинике.
Для получения родового сертификата потребуется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Сведения о документе доступны в личном кабинете на портале госуслуг.
По данным воронежского отделения Соцфонда, стоимость одного родового сертификата в 2025 году составляет 12 тысяч рублей.