Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше 131 миллиона рублей перечислили по родовым сертификатам воронежским женщинам

Услуги получили свыше 12 тысяч жительниц Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году воронежское Отделение Социального фонда России оплатило услуги по родовым сертификатам для более чем 12 тысяч женщин. Перечисленные за полученную медицинскую помощь в период беременности и родов, а также наблюдение за малышом в первый год жизни, в медицинские учреждения составили больше 131 миллиона рублей.

Родовый сертификат — это электронный документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и проведения профилактических осмотров новорожденного в первый год его жизни. Сертификат формируется при первом посещении в женской консультации, в роддоме или детской поликлинике.

Для получения родового сертификата потребуется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Сведения о документе доступны в личном кабинете на портале госуслуг.

По данным воронежского отделения Соцфонда, стоимость одного родового сертификата в 2025 году составляет 12 тысяч рублей.