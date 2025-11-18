Больше 131 миллиона рублей перечислили по родовым сертификатам воронежским женщинам

В 2025 году воронежское Отделение Социального фонда России оплатило услуги по родовым сертификатам для более чем 12 тысяч женщин. Перечисленные за полученную медицинскую помощь в период беременности и родов, а также наблюдение за малышом в первый год жизни, в медицинские учреждения составили больше 131 миллиона рублей.