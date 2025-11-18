Акция «Вода России» собрала более 21,7 тысячи жителей Волгоградской области

Более 21,7 тыс. жителей Волгоградской области в этом году, что на 700 больше, чем в прошлом, стали участниками акции «Вода России». Она проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Активисты акции привели в порядок 978 км водоохранных зон, собрав 1 330 куб. м мусора. Всего же за последние 5 лет во время организованных субботников, участниками которых стали более 74 тыс. человек, очищено около 4 тыс. км берегов водоемов — это расстояние от Волгограда до Красноярска.
«Благодаря [акции] не только становятся чище реки и озера, но и растет уровень экологической культуры и ответственности жителей региона», — добавили в комитете.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.