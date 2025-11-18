Акция «Вода России» собрала более 21,7 тысячи жителей Волгоградской области

Активисты акции привели в порядок 978 км водоохранных зон, собрав 1 330 куб. м мусора. Всего же за последние 5 лет во время организованных субботников, участниками которых стали более 74 тыс. человек, очищено около 4 тыс. км берегов водоемов — это расстояние от Волгограда до Красноярска.