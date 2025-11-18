Краеведческий музей Красногвардейского района в Крыму получил новую технику

Новое оборудование поступило в краеведческий музей Красногвардейского района в Крыму при поддержке нацпроекта «Семья», сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.
Учреждение получило современные экспозиционные витрины, напольные стенды, интерактивные столы, манекены, проектор и светодиодные светильники. Для хранения экспонатов закупили стеллажи и сплит-системы, а также оргтехнику. Напомним, что ранее, в августе, новое оборудование поступило в Симферопольский районный музей им. Николая Островского.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.