Спортсмены Красноярского края отправятся в Абу-Даби на международный турнир «Игры будущего-2025»

В финале состязались 140 спортсменов из 38 регионов России. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет прошли онлайн-отбор, чтобы выйти в решающую стадию турнира. Участники соревновались в трех дисциплинах: спортивное программирование, фиджитал-спорт и гонки дронов.
Красноярский край успешно проявил себя в дисциплине «гонки дронов (класс 75 мм)». Наиль Сагдеев завоевал серебряную медаль, а Кирилл Струговцов — бронзовую. Оба спортсмена вошли в пятерку лучших и получили право представить Россию на «Играх будущего-2025», сообщают в Министерстве спорта Красноярского края.