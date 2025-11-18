Ричмонд
Спортсмены Красноярского края отправятся в Абу-Даби на международный турнир «Игры будущего-2025»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве завершился финальный этап всероссийского «Кубка технологических видов спорта», по итогам которого определились участники международного мультиспортивного турнира «Игры будущего-2025». Соревнования пройдут в Абу-Даби с 17 по 23 декабря.

Источник: НИА Красноярск

В финале состязались 140 спортсменов из 38 регионов России. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет прошли онлайн-отбор, чтобы выйти в решающую стадию турнира. Участники соревновались в трех дисциплинах: спортивное программирование, фиджитал-спорт и гонки дронов.

Красноярский край успешно проявил себя в дисциплине «гонки дронов (класс 75 мм)». Наиль Сагдеев завоевал серебряную медаль, а Кирилл Струговцов — бронзовую. Оба спортсмена вошли в пятерку лучших и получили право представить Россию на «Играх будущего-2025», сообщают в Министерстве спорта Красноярского края.