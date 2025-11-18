Спортсмены Красноярского края отправятся в Абу-Даби на международный турнир «Игры будущего-2025»

В финале состязались 140 спортсменов из 38 регионов России. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет прошли онлайн-отбор, чтобы выйти в решающую стадию турнира. Участники соревновались в трех дисциплинах: спортивное программирование, фиджитал-спорт и гонки дронов.