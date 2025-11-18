Ричмонд
На новогодние праздники назначен дополнительный поезд Красноярск — Абакан

Это связано с традиционно высоким спросом.

Источник: Комсомольская правда

На новогодние праздники железнодорожники запустят дополнительный поезд Красноярск — Абакан. В КрасЖД объяснили, что это связано с традиционно высоким спросом.

Пассажирский поезд № 548 отправится из краевого центра 30 декабря в 20:20 и прибудет в столицу Хакасии 31 декабря в 08:18. Время в пути — 12 часов. В составе — плацкартные и купейные вагоны.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте компании и в кассах.

Ранее мы писали, что с начала ноября 2025 года 13 кошек и собак из Красноярска отправились со своими владельцами отдыхать за границу.