В трех селах Кабардино-Балкарии благоустроили зоны отдыха

Новые зоны отдыха обустроили в трех селах Кабардино-Балкарии, что отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.
Так, в парке села Псыхурей уложили дорожки из тротуарной плитки, установили скамейки, а также спортивное и детское игровое оборудование. Для избежания травм там сделали резиновое покрытие. В сквере села Аушигер смонтировали ограждение, лавочки и урны, продолжили тропинки. Чтобы сделать прогулки комфортными в темное время суток, специалисты провели освещение.
Еще одно пространство обновили в сельском поселении Псынадаха. Там привели в порядок центральную площадь, где находятся Дом культуры и памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. На всех трех территориях высадили деревья и кустарники, уложили газон.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.