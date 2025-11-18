В трех селах Кабардино-Балкарии благоустроили зоны отдыха

Так, в парке села Псыхурей уложили дорожки из тротуарной плитки, установили скамейки, а также спортивное и детское игровое оборудование. Для избежания травм там сделали резиновое покрытие. В сквере села Аушигер смонтировали ограждение, лавочки и урны, продолжили тропинки. Чтобы сделать прогулки комфортными в темное время суток, специалисты провели освещение.