Калининградские рыбаки в 2025 году сократили вылов трески в три раза

Между тем, запасы основных объектов промысла в Балтийском море — сельди балтийской и кильки — находятся в удовлетворительном состоянии, что позволяет вести их стабильный промысел. Ожидаемый уровень освоения квот по итогам 2025 года составит 95%. По данным на 1 ноября, рыбака выловили выловлено 21,3 тыс. т кильки из разрешенных 29,1 тыс. т, а салаки или балтийской сельди — 9,5 тыс. т. Квота на текущий год составляет 11,3 тыс. т. В целом, рыбопромысловыми хозяйствами Калининградской области освоено 74,3% распределенных квот на вылов водных биоресурсов, добыто 31,5 тыс. т.