В Башкирии прошли масштабные антитеррористические учения

За ходом их проведения следил оперативный штаб республики.

Источник: Башинформ

Во время широкомасштабных учений, состоявшихся 17 ноября в Уфе, сотрудники силовых ведомств отработали действия по блокированию и нейтрализации условной вооруженной группы. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ, было привлечено значительное количество сотрудников правоохранительных органов, техники специальных служб.

Силовики выполнили главную цель учений — отработку взаимодействия и повышение антитеррористической защищенности критически важного объекта.

Ранее правоохранители пресекли противоправную деятельность 8 жителей Салавата и Ишимбайского района, планировавших совершить диверсии на объектах сотовой связи.