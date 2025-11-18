В Башкирии прошли масштабные антитеррористические учения

Во время широкомасштабных учений, состоявшихся 17 ноября в Уфе, сотрудники силовых ведомств отработали действия по блокированию и нейтрализации условной вооруженной группы. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ, было привлечено значительное количество сотрудников правоохранительных органов, техники специальных служб.
Силовики выполнили главную цель учений — отработку взаимодействия и повышение антитеррористической защищенности критически важного объекта.
Ранее правоохранители пресекли противоправную деятельность 8 жителей Салавата и Ишимбайского района, планировавших совершить диверсии на объектах сотовой связи.