Вейпы в России давно пора запретить, заявил Онищенко

«Запретить их надо, запретить надо давно. Конечно, табачная мафия, по-другому ее назвать нельзя, будет все делать для того, чтобы (избежать этого — ред.). Запретить надо, потому что, если мы о табаке говорим, что там никотин убивает, то тут уже сам вейп убивает, туда напихивают все, что хотите. Уже есть болезнь, пневмония, вызванная вейпами, а им всего от роду лет 20», — сказал Онищенко.