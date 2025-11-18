Вейпы в России давно пора запретить, заявил Онищенко

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вейпы в России давно пора запретить, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев сообщал РИА Новости, что в ближайшее время единые подходы к запрету вейпов в России предполагается обсудить на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз. Позже президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.
«Запретить их надо, запретить надо давно. Конечно, табачная мафия, по-другому ее назвать нельзя, будет все делать для того, чтобы (избежать этого — ред.). Запретить надо, потому что, если мы о табаке говорим, что там никотин убивает, то тут уже сам вейп убивает, туда напихивают все, что хотите. Уже есть болезнь, пневмония, вызванная вейпами, а им всего от роду лет 20», — сказал Онищенко.
Он добавил, что разговоры о запрете вейпов ведутся уже давно, но было найдено половинчатое решение — их приравняли к табачной продукции.
«Сейчас начнут нытье: “они же налоги платят, бюджет”. Ничего они не платят. Те налоги, которые они, может, и платят, даже не хватает на одну десятую тех, какой вред они наносят потом, на финансирование здравоохранения … Так что вот это запрещать надо, и тянуть не надо», — заключил Онищенко.