Кадровый центр в поселке Кромы Орловской области обновят до конца года

Ремонт центра занятости населения в поселке Кромы Орловской области завершат до конца года при поддержке нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в администрации Кромского района.
В учреждении уже заменили окна и кровлю, теперь там обновляют внутренние помещения. Здание оформят в едином фирменном стиле бренда «Работа России». На местах сотрудников установят современное оборудование и новую мебель.
Для клиентов посещение центра занятости тоже станет более комфортным. В помещениях обустроят специальные зоны: для работы с гражданами и работодателями, сектор цифровых сервисов и детский уголок.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.