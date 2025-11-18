Ричмонд
В Воронеже проходит профилактическое мероприятие «Маршрутное такси»

Проверки пассажирского транспорта продлятся до 28 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области стартовало профилактическое мероприятие «Маршрутное такси», направленное на предупреждение и пресечение дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств.

Акция продлится до 28 ноября. В течение этого времени госавтоинспекторы будут выявлять нарушения Правил дорожного движения со стороны водителей автобусов, проверять наличие и работоспособность тахографов в автобусах, соблюдение режима труда и отдыха.

При выявлении изменений в конструкцию автобусов без соответствующего разрешения будет аннулирована регистрация транспорта, а при нарушениях в техническом состоянии автобусы будут задержаны.

В полиции добавили, что за 10 месяцев этого года в Воронеже зарегистрировали 131 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых 178 человек получили ранения и 6 погибли. В 92 авариях предварительно виноват водитель автобуса.