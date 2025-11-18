Жителей двух районов Красноярска предупредили об отключении холодной воды

В Центральном и Советском районах Красноярска на три дня в части домов отключат холодную воду. Об этом пишет «Город Прима» со ссылкой на мэрию.
Холодной воды не будет в части домов Центрального и Советского района с 10 утра 21 ноября до 10 утра 24 ноября. Это связано с поиском источника подтопления в районе улицы Водянникова.
Под отключение попали дома в Покровке, поликлиника, детские сады, школы.
Жителям рекомендуют набрать запасы воды. Воду будут подвозить. График опубликуют на портале «005».
