Жителей двух районов Красноярска предупредили об отключении холодной воды

Воду отключат на три дня.

Источник: Аргументы и факты

В Центральном и Советском районах Красноярска на три дня в части домов отключат холодную воду. Об этом пишет «Город Прима» со ссылкой на мэрию.

Холодной воды не будет в части домов Центрального и Советского района с 10 утра 21 ноября до 10 утра 24 ноября. Это связано с поиском источника подтопления в районе улицы Водянникова.

Под отключение попали дома в Покровке, поликлиника, детские сады, школы.

Жителям рекомендуют набрать запасы воды. Воду будут подвозить. График опубликуют на портале «005».

Ранее сообщалось о том, как в Минусинске спасли провалившуюся под лед собаку.