Жительницу Дагестана будут судить по делу о хищении средств маткапитала

По данным следствия, обвиняемая вместе с сообщниками подыскивала женщин для оформления на них фиктивных документов о рождении детей для последующего получения и обналичивания сертификатов на материнский капитал. С декабря 2019 года по май 2022 года участники преступной группы, представляя в Пенсионный фонд ложные сведения о подлежащих выплатах под видом мнимого распоряжения средствами маткапитала, «похитили денежные средства на общую сумму более 32,5 миллионов рублей».