Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Дагестана будут судить по делу о хищении средств маткапитала

В Дагестане женщину осудят по делу о хищении средств маткапитала на 32,5 млн руб.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 18 ноя — РИА Новости. Жительница Дагестана предстанет перед судом по обвинению в хищении средств материнского капитала на сумму более 32,5 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)… Уголовное дело прокуратурой направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая вместе с сообщниками подыскивала женщин для оформления на них фиктивных документов о рождении детей для последующего получения и обналичивания сертификатов на материнский капитал. С декабря 2019 года по май 2022 года участники преступной группы, представляя в Пенсионный фонд ложные сведения о подлежащих выплатах под видом мнимого распоряжения средствами маткапитала, «похитили денежные средства на общую сумму более 32,5 миллионов рублей».