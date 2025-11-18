Ричмонд
В Борской ЦРБ выявили нарушения

Гострудинспекция и прокуратура установили, что сотрудникам не выдавали все СИЗ и не оплачивали переработки.

Государственная инспекция труда в Нижегородской области совместно с Борской городской прокуратурой выявила нарушения трудового законодательства в ГБУЗ НО «Борская ЦРБ». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Проверка установила, что нарушения касаются сотрудников транспортного отдела.

Были выявлены следующие нарушения: более десяти водителям выданы не все предусмотренные средства индивидуальной защиты (СИЗ), а в личных карточках двух водителей отсутствовала подпись о получении СИЗ. Кроме того, у шести водителей не велся учет фактически отработанного времени сверх установленной нормы и, как следствие, не производилась его оплата.

Документы о выявленных нарушениях уже направлены в прокуратуру для рассмотрения и решения вопроса о привлечении лиц, допустивших нарушения, к мерам административной ответственности. Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес подчеркнул, что обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав граждан является одной из приоритетных задач инспекции.

Ранее сообщалось, что на нижегородском предприятии погиб инженер при спуске с лестницы.