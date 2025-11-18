В Борской ЦРБ выявили нарушения

Были выявлены следующие нарушения: более десяти водителям выданы не все предусмотренные средства индивидуальной защиты (СИЗ), а в личных карточках двух водителей отсутствовала подпись о получении СИЗ. Кроме того, у шести водителей не велся учет фактически отработанного времени сверх установленной нормы и, как следствие, не производилась его оплата.