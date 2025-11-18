Коллектив Ивано-Матренинской больницы награжден Орденом Пирогова

Президент Российской Федерации подписал указ о награждении коллектива Ивано-Матренинской больницы Орденом Пирогова. Как сообщили КП-Иркутск в Министерстве здравоохранения региона, эта награда одна из самых престижных в медицине, присуждаемая медицинским коллективам за значительные успехи в лечении, исследованиях и обучении.