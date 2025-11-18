Ричмонд
Коллектив Ивано-Матренинской больницы награжден Орденом Пирогова

Каждый год наше медучреждение принимает более 25 тысяч юных пациентов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Президент Российской Федерации подписал указ о награждении коллектива Ивано-Матренинской больницы Орденом Пирогова. Как сообщили КП-Иркутск в Министерстве здравоохранения региона, эта награда одна из самых престижных в медицине, присуждаемая медицинским коллективам за значительные успехи в лечении, исследованиях и обучении.

— Награждение Орденом Пирогова — это признание заслуг всего коллектива детской клинической больницы во главе с Владимиром Новожиловым, его вклада в сохранение здоровья детей и развитие медицинской науки России, — подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев.

Каждый год медучреждение принимает более 25 тысяч юных пациентов, проводит свыше 11 тысяч операций и оказывает экстренную помощь 55 тысячи нуждающихся.

В больнице впервые внедрили малоинвазивную хирургию для новорожденных. Здесь также есть единственный в Сибири центр лечения аноректальных аномалий, а также ожоговые и челюстно-лицевые отделения.