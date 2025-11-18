В Иркутске продолжается строительство поликлиники № 15

Поликлинику возводят по регпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области», которая входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» и госпрограмму региона «Развитие здравоохранения». Финансирование составляет более 2 млрд рублей, средства выделены из федерального и областного бюджетов, сообщает пресс-служба облправительства.
Выполнен значительный объем строительно-монтажных и отделочных работ. Завершены устройство железобетонного каркаса, кровли, кирпичных перегородок, кладки наружных стен, монтаж окон и фасадной системы. Утепление и гидроизоляция наружных стен выполнены на 100%. Также завершены монтаж систем отопления, теплового пункта и наружной канализации.
В здании продолжаются внутренние отделочные работы, включая устройство перегородок, укладку напольной плитки по коридорам и монтаж входных групп. Базовая шпатлевка стен завершена на 60%. Параллельно идут работы по монтажу подвесных потолков, установке дверей, благоустройству и ограждению территории.
Глава региона Игорь Кобзев заявил, что, по докладу Минстроя региона, работы закончатся в первом квартале 2026 года. Ввод новой поликлиники позволит создать комфортные условия для получения медицинской помощи и оснастить учреждение новейшим оборудованием.
Новая поликлиника рассчитана на 499 посещений в смену: 332 для взрослого населения и 167 для детей. После ввода планируется прикрепить к поликлинике почти 40 тысяч человек. В медучреждении разместят рентгенологическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, отделение функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, физиоотделение, стоматологию и гинекологию.