В Иркутске продолжается строительство поликлиники № 15

Новая поликлиника рассчитана на 499 посещений в смену: 332 для взрослого населения и 167 для детей. После ввода планируется прикрепить к поликлинике почти 40 тысяч человек. В медучреждении разместят рентгенологическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, отделение функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, физиоотделение, стоматологию и гинекологию.