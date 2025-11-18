Ричмонд
В Янтарном из-за аварии отключили отопление и воду, температура в квартирах падает

Власти прокомментировали ситуацию.

Посёлок Янтарный второй день остаётся без отопления и горячей воды, в квартирах температура опустилась ниже 20 градусов. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.

Подачу тепла остановили в понедельник, 17 ноября. «Я сразу всё позакрывал, все щели заранее законопатил — как чувствовал. Было в квартире 24 градуса, сейчас 19. Не помогает даже обогреватель», — говорит Михаил, живущий на улице Советской.

По словам собеседника, проблема коснулась домов с центральным отоплением. В администрации Янтарного подтвердили, что причиной стали авария и ремонт.

«Из-за аварии на теплотрассе и ремонтных работ со стороны “Водоканала” на территории нашего муниципального образования временно отключено теплоснабжение и подача горячей воды. Все силы брошены на устранение аварии. Сроки завершения работ пока уточняются. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении мэрии.

С началом отопительного сезона многие калининградцы начали жаловаться на кашель и першение в горле по утрам.