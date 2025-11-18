Контроль за ЖКУ ужесточат для ростовчан с 2026 года

В рамках исполнения Меморандума о модернизации ЖКХ регион предпримет ряд системных шагов. Ключевой мерой станет переход на новую федеральную статотчетность с 2026 года, которая позволит детально отслеживать состояние сетей, объемы ресурсов, потери и энергоэффективность. Для решения проблемы отсутствия единых стандартов в отрасли Владимир Ревенко поручил создать в структуре министерства ЖКХ специальный отдел, который займется анализом начислений за ЖКУ и разработкой единой методики расчетов.