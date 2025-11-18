Контроль за ЖКУ ужесточат для ростовчан с 2026 года

Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко провел рабочее совещание с представителями министерства ЖКХ и всеми ресурсоснабжающими организациями региона. Главной темой встречи стала модернизация сферы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
В рамках исполнения Меморандума о модернизации ЖКХ регион предпримет ряд системных шагов. Ключевой мерой станет переход на новую федеральную статотчетность с 2026 года, которая позволит детально отслеживать состояние сетей, объемы ресурсов, потери и энергоэффективность. Для решения проблемы отсутствия единых стандартов в отрасли Владимир Ревенко поручил создать в структуре министерства ЖКХ специальный отдел, который займется анализом начислений за ЖКУ и разработкой единой методики расчетов.
Также планируется создать единый центр мониторинга РСО по успешному примеру МосОблЕИРЦ. Эти меры направлены на повышение прозрачности финансовых потоков, обеспечение полного поступления средств поставщикам услуг и, как следствие, на улучшение качества коммунальных услуг для жителей Дона.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!