Более 25 фонтанов подготовят к зиме в Волгограде

Фонтаны Волгограда готовятся к зиме.

Источник: Комсомольская правда

Городские фонтаны, которые все лето дарили радость и спасение от жары в Волгограде, теперь готовятся к зимнему отдыху. Специалисты муниципальных служб завершают масштабную консервацию, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.

Работы по подготовке фонтанов к зиме идут уже несколько недель. Сотрудники районных коммунальных служб бережно осушали чаши, очищали их от накопившихся загрязнений и солевых отложений. Особое внимание уделялось проверке сложной инженерной начинки: трубопроводов, систем фильтрации, вентиляции в технических помещениях. Каждый насос прошел тщательное техобслуживание, чтобы избежать сбоев в будущем.

В этом году в Волгограде прохладу дарили около 25 фонтанов. Каждый из них прошел полный цикл предзимней подготовки. Заключительным этапом станет консервация фонтана у Городского детско-юношеского центра. Этот объект был капитально отремонтирован в текущем году и его консервация начнется сразу после завершения приемки всех ремонтных работ.

Такая тщательная подготовка крайне важна. Она позволяет защитить оборудование от морозов и обеспечивает его сохранность до следующего сезона. Даже зимой работы не прекратятся полностью — по мере необходимости будет проводиться профилактическое обслуживание, чтобы весной жители Волгограда и гости города могли снова наслаждаться красотой и свежестью городских фонтанов.