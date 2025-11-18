Более 25 фонтанов подготовят к зиме в Волгограде

В этом году в Волгограде прохладу дарили около 25 фонтанов. Каждый из них прошел полный цикл предзимней подготовки. Заключительным этапом станет консервация фонтана у Городского детско-юношеского центра. Этот объект был капитально отремонтирован в текущем году и его консервация начнется сразу после завершения приемки всех ремонтных работ.