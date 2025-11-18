Ричмонд
В России показали обновленный плацкарт с более длинными и широкими полками

РЖД показали макет обновленного плацкарта с полками длиной почти 1,9 метра.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На выставке «Транспорт России» в Москве представили макет обновленного вагона плацкарта с удлиненными и расширенными местами.

Как рассказали РИА Новости в РЖД, поперечные полки увеличатся на 14 сантиметров в длину и на три сантиметра в ширину, а продольные удлинят на десять сантиметров и расширят на четыре. Кроме того, в новом вагоне вырастет и число пассажирских мест: с 54 до 58. Там будут две санитарные комнаты и оборудованная душевая кабина. На каждых полках есть шторки, светильники и розетки. Также предусмотрены столики для пассажиров верхних и нижних полок.

Летом заместитель главы компании Иван Колесников отметил, что создание новых вагонов планируют начать в 2026 году. «Трансмашхолдинг» уже сделал и получил сертификат на обновленный вагон купе. Как заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров, в этом году их введут в эксплуатацию на рейсах между Москвой и Петербургом.