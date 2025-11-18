В России показали обновленный плацкарт с более длинными и широкими полками

Как рассказали РИА Новости в РЖД, поперечные полки увеличатся на 14 сантиметров в длину и на три сантиметра в ширину, а продольные удлинят на десять сантиметров и расширят на четыре. Кроме того, в новом вагоне вырастет и число пассажирских мест: с 54 до 58. Там будут две санитарные комнаты и оборудованная душевая кабина. На каждых полках есть шторки, светильники и розетки. Также предусмотрены столики для пассажиров верхних и нижних полок.