В России научились преобразовывать дымовые газы в экотопливо

Газы, попадая в разработанную учеными вуза систему, смешиваются с метаном и природным газом, после чего нагреваются. В реакторе образуется синтез-газ — смесь угарного газа и водорода, который затем охлаждается. После очистки смесь преобразуется в компрессоре и попадает в трубчатый реактор синтеза углеводородов, где происходит ключевой процесс ее преобразования в диметиловый эфир, который после этого конденсируется в специальном холодильнике-сепараторе.