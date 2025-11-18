В России научились преобразовывать дымовые газы в экотопливо

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали и запатентовали технологию переработки дымовых газов в диметиловый эфир, используемый в качестве экологичного топлива. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Дымовые газы, значительную часть которых составляет углекислый газ, образуются при сжигании органического топлива в котельных, промышленных печах и ТЭЦ. Существующие технологии утилизации выбросов, такие как промывка специальным раствором или использования биореакторов с водорослями, требуют применения дорогих реагентов, больших объемов энергии и использования сложного оборудования.
«Ученые ПНИПУ разработали установку, позволяющую не просто очищать выбросы, а перерабатывать их в диметиловый эфир — востребованный продукт для химической промышленности и альтернативное топливо. Ключевым преимуществом устройства является уменьшение стадий при утилизации газов, что делает весь процесс удаления выбросов быстрее и эффективнее», — говорится в сообщении.
Диметиловый эфир используется в качестве экологичного дизельного топлива, при сгорании которого выделяется минимальное количество вредных веществ. В химической промышленности он служит сырьем для производства бензина и других продуктов.
«Обычно его получают сложным и дорогим способом. Сначала из газа делают метанол, и только потом — диметиловый эфир, что требует много энергии и [использования специального] оборудования. Новый метод дает возможность синтезировать полезный продукт непосредственно из выбросов без промежуточных стадий», — пояснили в ПНИПУ.
Процесс преобразования.
Газы, попадая в разработанную учеными вуза систему, смешиваются с метаном и природным газом, после чего нагреваются. В реакторе образуется синтез-газ — смесь угарного газа и водорода, который затем охлаждается. После очистки смесь преобразуется в компрессоре и попадает в трубчатый реактор синтеза углеводородов, где происходит ключевой процесс ее преобразования в диметиловый эфир, который после этого конденсируется в специальном холодильнике-сепараторе.
«Результатом работы является создание замкнутого технологического процесса. С одной стороны, установка обеспечивает значительное снижение выбросов дымовых газов, решая экологическую проблему. С другой стороны, она производит коммерчески ценное химическое вещество — диметиловый эфир. Экономическая эффективность достигается за счет отказа от дорогостоящих реагентов и сложных процессов предварительной очистки», — также уточнили в пресс-службе университета.