В ноябре в тоннелях казанского метро заменили 279 ламп освещения

Кроме того, были заменены вышедшие из строя осветительные приборы на станции «Дубравная» и еще 12 светильников в пешеходных переходах. На перегонах «Суконная слобода» — «Аметьево», «Суконная слобода» — «Площадь Габдуллы Тукая» и «Козья слобода» — «Кремлевская» обновили 236 метров утеплителя водопроводных труб.