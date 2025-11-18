В ноябре в тоннелях казанского метро заменили 279 ламп освещения

За последние две недели сотрудники службы энергохозяйства МУП «Метроэлектротранс» заменили 279 светодиодных ламп. Работы провели на перегонах станций «Площадь Габдуллы Тукая» — «Кремлевская» по первому и второму путям.
Кроме того, были заменены вышедшие из строя осветительные приборы на станции «Дубравная» и еще 12 светильников в пешеходных переходах. На перегонах «Суконная слобода» — «Аметьево», «Суконная слобода» — «Площадь Габдуллы Тукая» и «Козья слобода» — «Кремлевская» обновили 236 метров утеплителя водопроводных труб.
Также сотрудники дистанции планово-предупредительного ремонта провели техническое обслуживание оборудования по 11 совмещенным тягово-понизительным подстанциям.
С началом отопительного сезона служба ведет работы по запуску отопления. Теплоснабжением обеспечены станции «Кремлевская», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево» и «Горки». На оставшихся станциях работы по запуску отопления продолжаются.
Специалисты проводят техобслуживание оборудования круглосуточно для обеспечения безопасной и бесперебойной работы метро, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Ранее сообщалось, что в казанском метрополитене промыли 17 км тоннелей ручным и механизированным методами.