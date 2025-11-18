Число заболевших коронавирусом воронежцев резко возросло за неделю

198 жителей Воронежской области заболели коронавирусом в период с 10 по 16 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость COVID-19 выросла на 65%.
Чтобы снизить риск заражения респираторными заболеваниями, к которым относится коронавирус, санврачи советуют не забывать о простых мерах предосторожности.
В частности, рекомендуется соблюдать правила гигиены, избегать скопления людей, а также проветривать помещения. При появлении первых симптомов болезни необходимо обращаться в больницу.