Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число заболевших коронавирусом воронежцев резко возросло за неделю

Показатель увеличился на 65%.

Источник: АиФ Воронеж

198 жителей Воронежской области заболели коронавирусом в период с 10 по 16 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость COVID-19 выросла на 65%.

Чтобы снизить риск заражения респираторными заболеваниями, к которым относится коронавирус, санврачи советуют не забывать о простых мерах предосторожности.

В частности, рекомендуется соблюдать правила гигиены, избегать скопления людей, а также проветривать помещения. При появлении первых симптомов болезни необходимо обращаться в больницу.