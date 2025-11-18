В Крыму выберут лучшего предпринимателя

Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Крыма» стартовал в республике. Мероприятие организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, самозанятые, физлица, а также учредители и акционеры юридических лиц. Прием заявок продлится до 30 ноября. Далее конкурсантов ждет очный этап, который пройдет 10 декабря.
Победители получат поддержку, в числе которой медийное сопровождение, призы и подарки от партнеров конкурса. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.