В новом парке села Луганского в Крыму высадили 160 молодых деревьев

Территорию нового парка в селе Луганском Республики Крым, который создали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», озеленили. Там укоренили 160 молодых деревьев, сообщили в администрации Джанкойского района.
В субботнике приняли участие сотрудники администрации сельского поселения, школьники, педагоги и другие добровольцы. В ходе работ они высадили туи, кипарисы и можжевельники.
Напомним, что после благоустройства в парке появились пешеходные дорожки, вымощенные тротуарной плиткой. Там установили лавочки, урны и перголы, а также смонтировали систему освещения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.