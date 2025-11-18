В Новосибирске представили симулятор нетрезвого водителя

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Специальные VR-очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения, и тренажер, позволяющий проверить скорость реакции, представили в Новосибирске в рамках всероссийского социального проекта «Твоя мера — ноль промилле». Симулятор позволяет наглядно показать невозможность управления транспортом и проблемы с ориентацией в пространстве, передает корреспондент ТАСС.
«Ключевая наша идея — это единственный выбор для водителей: ноль промилле. Результатами проекта станут снижение числа ДТП, связанных с вождением в нетрезвом состоянии, и повышение осведомленности о рисках управления автомобилем в состоянии опьянения», — сообщила на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор филиала компании, инициировавшей проект, Ирина Золотницкая.
Она пояснила, что всероссийская социальная акция «Твоя мера — ноль промилле» проходит в 11 городах России, среди которых Казань, Омск, Владивосток и Уфа. Новосибирск стал предпоследним городом проведения проекта. Представленный в пресс-центре ТАСС тренажер наглядно демонстрирует, как алкоголь снижает скорость реакции. Для проверки участникам предлагается поймать около 10 падающих магнитных палочек за 30 секунд сначала без специальных очков, а затем в них, что позволяет на собственном опыте оценить, насколько замедляется реакция в состоянии алкогольного опьянения.
В городах акции организаторы проводят интерактивные мероприятия, размещают арт-объекты на центральных автодорогах и ведут работу с автошколами. В рамках проекта также планируется создать образовательный фильм для автошкол России, отметила Золотницкая. Он будет разработан при участии ГИБДД, Минпросвещения и других профильных ведомств.
В Новосибирской области за 10 месяцев 2025 года зафиксировано свыше 4,5 тыс. случаев управления транспортом в нетрезвом виде, отметил заместитель начальника отдела ДПС и ИАЗ управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области Александр Еранский в ходе пресс-конференции в ТАСС. Представитель Госавтоинспекции подчеркнул, что количество водителей, которые садятся за руль пьяными не в первый раз, увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.