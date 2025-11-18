В Новосибирске представили симулятор нетрезвого водителя

Она пояснила, что всероссийская социальная акция «Твоя мера — ноль промилле» проходит в 11 городах России, среди которых Казань, Омск, Владивосток и Уфа. Новосибирск стал предпоследним городом проведения проекта. Представленный в пресс-центре ТАСС тренажер наглядно демонстрирует, как алкоголь снижает скорость реакции. Для проверки участникам предлагается поймать около 10 падающих магнитных палочек за 30 секунд сначала без специальных очков, а затем в них, что позволяет на собственном опыте оценить, насколько замедляется реакция в состоянии алкогольного опьянения.