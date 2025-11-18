В Беларуси водителям, лишенным прав, могут разрешить управлять транспортом. Это следует из проекта закона Об изменении Процессуально-исполнительного кодекса Беларуси об административных правонарушениях, опубликованного на Национальном правовом портале.
В Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях могут появиться две новые статьи. В частности, предлагается в определенных случаях приостановить или же вообще снять с белоруса административное взыскание — лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Приостановка взыскания будет возможна по ходатайству руководителя органа местного управления. Указанное будет касаться только управления колесными тракторами, самоходными машинами, но за исключением категории А. К тому же у белоруса не должно быть административных наказаний или судимостей за управление без прав или пьяным.
Согласно законопроекту, освобождать от административной ответственности в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, будет возможно также по ходатайству главы органа местного управления. В данном случае необходимо, чтобы истекло не менее половины срока лишения. Но есть и другое условие: белорус, в отношении которого заявили ходатайство, работает не менее двух лет (допускается перерыв, который не превышает трех месяцев в общей сложности). Также необходимо соблюсти и другие условия.
