В Беларуси водителям, лишенным прав, могут разрешить управлять транспортом

Согласно законопроекту, освобождать от административной ответственности в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, будет возможно также по ходатайству главы органа местного управления. В данном случае необходимо, чтобы истекло не менее половины срока лишения. Но есть и другое условие: белорус, в отношении которого заявили ходатайство, работает не менее двух лет (допускается перерыв, который не превышает трех месяцев в общей сложности). Также необходимо соблюсти и другие условия.