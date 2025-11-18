Новый надземный переход в Краснодаре снесут по просьбам жителей

В Краснодаре принято решение о демонтаже надземного пешеходного перехода на Западном обходе, который был построен всего три года назад. Объект, соединявший жилые комплексы «Самолет» и «Спортивная деревня», будет убран в рамках продолжающихся работ по реконструкции этой важной городской магистрали.
Инициатива ликвидации перехода поступила от местных жителей, которые обратились к властям с просьбой заменить его на наземный переход. Соответствующее решение было принято городской администрацией после рассмотрения обращения граждан. В настоящее время на данном участке уже функционирует временный светофор, который в ближайшей перспективе будет заменен на постоянный светофорный объект, пишет «КП-Кубань».
По информации городской пресс-службы, организация движения на перекрестке предусматривает 18-секундный интервал для пешеходов и более минутный цикл для автомобилистов. Такая схема, по мнению специалистов, позволит избежать образования заторов на данном участке дороги.
Ранее жители жаловались на неудовлетворительное состояние перехода, отмечая отсутствие уборки и неработающий лифт, что создавало особые трудности для людей с колясками.
Напомним, что в старом центре Краснодара 9 декабря торжественно откроют сквер в честь Героев Отечества. Новый мемориал появится на пересечении улиц им. Седина и Постовой.
KrasnodarMedia ранее сообщало, что жителям краснодарского поселка Российского в Краснодаре власти создали сквер мечты. Горожане участвовали в проектировании территории.