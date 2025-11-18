Новый надземный переход в Краснодаре снесут по просьбам жителей

Инициатива ликвидации перехода поступила от местных жителей, которые обратились к властям с просьбой заменить его на наземный переход. Соответствующее решение было принято городской администрацией после рассмотрения обращения граждан. В настоящее время на данном участке уже функционирует временный светофор, который в ближайшей перспективе будет заменен на постоянный светофорный объект, пишет «КП-Кубань».