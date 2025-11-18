Готовность строительства Иркутской городской поликлиники № 15 оценили на 82%. Медучреждение откроет свои двери в следующем году. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, сейчас подрядчик завершил возведение железобетонного каркаса, кровли, кирпичных перегородок и наружных стен. Также смонтировал окна и фасадную систему, установил системы отопления и канализацию.
— Новая поликлиника сможет принимать 499 пациентов за смену, включая 332 взрослых и 167 детей. После открытия ожидается, что к ней будут прикреплены около 40 тысяч жителей, — уточнил глава региона.
В медицинском центре будут работать рентген-кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, отделения функциональной и эндоскопической диагностики, физиотерапевтическое отделение, а также кабинеты стоматологии и гинекологии. На все работы из регионального и федерального бюджетов выделили более двух миллиардов рублей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».