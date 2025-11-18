В селе Луковка Алтайского края открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Луковка Панкрушихинского района Алтайского края, сообщили в министерстве экономического развития региона. Медучреждение построили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новый ФП оснащен всем необходимым для оказания комплексной медицинской помощи жителям. В нем оборудовали современные кабинеты, стерильные зоны и удобное пространство для ожидания.
«Открытие нового фельдшерского пункта — это важный шаг в повышении доступности и качества медицинской помощи для жителей села Луковка. Теперь у пациентов есть возможность получать весь комплекс необходимых услуг в современных, комфортных условиях, а у медработников — все инструменты для эффективной работы», — подчеркнула исполняющая обязанности главного врача Панкрушихинской центральной районной больницы Юлия Вдовенко.
В сообщении отмечают, что это уже 25-й ФАП в Алтайском крае, который открыли в регионе с начала 2025 года. Также за это время заработали врачебная амбулатория и поликлиника.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.