В Тихвине Ленобласти построят кластер по переработке отходов

Он будет принимать бумагу, пластик, стекло и резину.

Современный экокластер по переработке отходов построят в городе Тихвине Ленинградской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Комплекс будет перерабатывать бумагу, пластик, стекло, резину, древесные и пищевые отходы. Еще там внедрят систему раздельного сбора мусора с применением искусственного интеллекта. На предприятии будут проводить мероприятия по экологическому просвещению. Планируется, что мощность нового кластера составит 40 тыс. т перерабатываемых отходов в год.

В сообщении пресс-службы отмечают, что еще один экотехнопарк, который в шесть раз крупнее тихвинского, возводят в Гатчинском округе. Он предназначен для преобразования вторсырья в готовую продукцию.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.