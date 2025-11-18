Самое маленькое «небо» спасают в Кенозерье

Как сообщают в музее, это «небо» — куполообразный потолок — написал в начале 1880-х годов Федор Захарович Иок для Казанской часовни деревни Мининой. «Небо» располагалось невысоко, до святых можно было дотянуться рукой.
В 1960-х годах часовня начала разрушаться, часть граней раскололась, живопись осыпалась. Ее собрали. А потом вывезли на хранение в Вершинино. Специалисты оценивали состояние «неба», как непростое.
В музее проводили консервационные работы, укрепляли живопись. В конце прошлого года приняли решение провести полный комплекс реставрационных работ на древесине, но практически не вмешиваться в авторскую живопись. На этом комплексе реконструкция росписи невозможна, поскольку она на отдельных гранях не сохранилась, ее аналогов не существует, и додумывать нельзя.
Существовала и другая проблема — собрать грани воедино. Никаких воспоминаний и фотографий не осталось, неизвестно, в какой ячейке располагалась каждая из 16 граней. Логику расположения сюжетов проследили по другим «небесам» кисти Федора Захаровича Иока. Сотрудники парка и привлеченные эксперты состыковывали грани по их размерам, тщательно подбирая соседние, чтобы замкнуть круг.
Через год отреставрированные грани вернутся в Вершинино, сначала в «Рухлядный амбар», а потом и в планируемый депозитарий «Небесное Кенозерье». «Небо» там представят на той высоте, как его видели местные жители в родной часовне.