Самое маленькое «небо» спасают в Кенозерье

В музее проводили консервационные работы, укрепляли живопись. В конце прошлого года приняли решение провести полный комплекс реставрационных работ на древесине, но практически не вмешиваться в авторскую живопись. На этом комплексе реконструкция росписи невозможна, поскольку она на отдельных гранях не сохранилась, ее аналогов не существует, и додумывать нельзя.