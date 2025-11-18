Ричмонд
В Брянске отремонтировали дорогу на двух проездах Станке Димитрова

Они ведут к школе и детским садам.

Дорогу на 1-м и 2-м проездах Станке Димитрова в Советском районе Брянска отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном управлении автодорог.

Объекты расположены в границах улиц Красноармейской и Костычева. Их общая протяженность составляет почти 1 км. В отдельных местах специалисты расширили дорогу, чтобы автомобилям было проще разъезжаться. Они также заменили асфальтовое покрытие и привели в порядок тротуары. Около дома № 4 между самими проездами уложили пешеходную дорожку. Теперь путь к школе № 8 и детским садам стал комфортнее и безопаснее.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.