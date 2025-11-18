В Брянске отремонтировали дорогу на двух проездах Станке Димитрова

Объекты расположены в границах улиц Красноармейской и Костычева. Их общая протяженность составляет почти 1 км. В отдельных местах специалисты расширили дорогу, чтобы автомобилям было проще разъезжаться. Они также заменили асфальтовое покрытие и привели в порядок тротуары. Около дома № 4 между самими проездами уложили пешеходную дорожку. Теперь путь к школе № 8 и детским садам стал комфортнее и безопаснее.