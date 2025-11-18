В Башкирии власти предоставили сироте жилье, в котором невозможно жить: Бастрыкин взял ситуацию на контроль

По словам сироты, в квартире имеются неисправности инженерных систем и сантехнического оборудования, систематически происходят коммунальные аварии, приводящие к образованию сырости. Девушка вынуждена за свой счет проводить ремонт, что для нее финансово затруднительно. Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результатов.