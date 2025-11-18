В Башкирии власти предоставили сироте жилье, в котором невозможно жить: Бастрыкин взял ситуацию на контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав сироты в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Поводом для вмешательства главы СКР стало обращение девушки-сироты. В минувшем апреле заявительнице, по ее словам, предоставили льготное жилье в селе Кармаскалы, которое оказалось в непригодном состоянии.
По словам сироты, в квартире имеются неисправности инженерных систем и сантехнического оборудования, систематически происходят коммунальные аварии, приводящие к образованию сырости. Девушка вынуждена за свой счет проводить ремонт, что для нее финансово затруднительно. Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результатов.
Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал от главы Следком Башкирии Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.
