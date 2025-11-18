Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии власти предоставили сироте жилье, в котором невозможно жить: Бастрыкин взял ситуацию на контроль

Бастрыкин поручил доложить о проживающей в непригодном жилье сироте из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав сироты в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Поводом для вмешательства главы СКР стало обращение девушки-сироты. В минувшем апреле заявительнице, по ее словам, предоставили льготное жилье в селе Кармаскалы, которое оказалось в непригодном состоянии.

По словам сироты, в квартире имеются неисправности инженерных систем и сантехнического оборудования, систематически происходят коммунальные аварии, приводящие к образованию сырости. Девушка вынуждена за свой счет проводить ремонт, что для нее финансово затруднительно. Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результатов.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал от главы Следком Башкирии Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.