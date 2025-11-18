На Урале разработали способ утилизации мышьяка

«Мы создаем универсальную технологию, которая будет применима для различного сырья: упорного, сложного, бедного, как рудного, так и техногенного. Этой технологией мы решаем одновременно две задачи: с одной стороны, доизвлекаем ценные компоненты, которые невозможно извлечь традиционными способами, а с другой — вредные вещества переводим в безопасные для длительного хранения формы. То есть у нас комплексный и ответственный подход. Мы не просто извлекаем ценные компоненты и складируем остатки. Мы стараемся полностью перерабатывать природные ресурсы, получать максимальную выгоду и снижать нагрузку на окружающую среду», — рассказал заведующий лабораторией перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов УрФУ Денис Рогожников.