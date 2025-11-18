Для детей запустили квест по финансовой безопасности по мотивам сказок

Современный тренажер учит детей грамотно обращаться с деньгами и избегать уловок мошенников. С этими же целями при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» проводят и Олимпиаду по финансовой безопасности. В этом году она продлилась с 28 сентября по 3 октября в Красноярске. В финал вышли около 600 представителей 40 стран, в мероприятиях участвовали сотни экспертов.