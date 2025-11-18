Для детей запустили квест по финансовой безопасности по мотивам сказок

Квест для детей по мотивам народных сказок запустили в центре межолимпиадной подготовки школьников и студентов Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, сообщили в учреждении.
Участники проходят путь от доверчивого купца до мудрого государя, причем важно не попасться на уловки мошенников. Во время заданий нужно решить — открывать ли «тайные грамоты» от старых знакомых, получать ли «наследства» от заморских князей и многое другое. В конце каждый, кто успешно пройдет все испытания, получит именной сертификат, подтверждающий знания. Квест доступен по ссылке.
Современный тренажер учит детей грамотно обращаться с деньгами и избегать уловок мошенников. С этими же целями при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» проводят и Олимпиаду по финансовой безопасности. В этом году она продлилась с 28 сентября по 3 октября в Красноярске. В финал вышли около 600 представителей 40 стран, в мероприятиях участвовали сотни экспертов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.