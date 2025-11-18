Британский астроном обнаружил новые созвездия в виде свиньи в одеяле и сосиски

Так, новые созвездия получили названия The Sausage Roll (Сосиска в тесте), The Chicken Nugget (Куриный наггетс), The Prawn Ring (Кольцо из креветок), The Pig in Blanket (Свинья в одеяле), The Cheese on a Stick (Сыр на палке) и The Mini Pizza (Мини-пицца).
Томпсон рассказал, что новые созвездия можно будет попытаться рассмотреть перед новолунием в четверг, 20 ноября.
Созвездие Куриного наггетса образуют звезды Ориона — Бетельгейзе, Беллатрикс, Минтака, Ригель, Сайф и Альнитак.
В Кольце креветок внешнюю дугу составляют Капелла, Альдебаран, Ригель, Сириус, Прокион и Поллукс, а внутреннюю — Альхена, Тежат Постериор, Зета Таури и Бетельгейзе.
Сосиска в тесте основана на звездах Льва: Альджибе, Эта Леонисе, Регулусе, Чертане и Зосме. Сыр на палке формируют Дубхе, Мерак, Фекда и Мегрез из Большой Медведицы, а «палка» продолжается в Малую Медведицу через Кохаб.
— Микро-новолуние в этот четверг — идеальный момент, чтобы отдохнуть от рождественского хаоса, тепло одеться и посмотреть вверх. Под мягким светом Луны звезды будут ослепительными — идеальное время, чтобы увидеть эти вкусные новые блюда на небесах, — отметил астроном в беседе с газетой.
Ранее международная группа астрономов сделала еще одно уникальное открытие — впервые в истории науки им удалось наблюдать раннюю стадию формирования планетной системы вокруг молодой звезды HOPS-315, расположенной в 420 парсеках от Земли в созвездии Ориона. Наблюдения велись с помощью наземных и космических телескопов.