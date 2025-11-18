Ричмонд
В Петербурге ушел из жизни композитор Григорий Корчмар

Заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры специальной композиции и импровизации Григорий Корчмар скончался на 78-м году жизни вчера, 17 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургской консерватории.

Источник: www.conservatory.ru

«Информация о прощании будет размещена позднее», — говорится также в сообщении.

Вся жизнь Григория Корчмара была тесто связана с Ленинградом — Петербургом и старейшим музыкальным вузом России. Он учился сначала в Музыкальной школе-десятилетке при Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, затем в самой консерватории, и долгие годы преподавал в ней.

Корчмар написал около двухсот оригинальных сочинений в различных жанрах театральной, симфонической, хоровой, вокальной и инструментальной камерной музыки, произведений для детей и юношества, а также многочисленных транскрипций для разнообразных исполнительских составов опусов других авторов, вел активную гастрольную деятельности. Также он был артистом камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга», председателем жюри различных композиторских и исполнительских конкурсов. Кроме того, как композитор и музыкант он сам не раз становился лауреатом конкурсов, обладателем наград Санкт-Петербурга и РФ.