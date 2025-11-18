В Петербурге ушел из жизни композитор Григорий Корчмар

Корчмар написал около двухсот оригинальных сочинений в различных жанрах театральной, симфонической, хоровой, вокальной и инструментальной камерной музыки, произведений для детей и юношества, а также многочисленных транскрипций для разнообразных исполнительских составов опусов других авторов, вел активную гастрольную деятельности. Также он был артистом камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга», председателем жюри различных композиторских и исполнительских конкурсов. Кроме того, как композитор и музыкант он сам не раз становился лауреатом конкурсов, обладателем наград Санкт-Петербурга и РФ.