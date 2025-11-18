Ричмонд
Потребление табачной продукции резко сократилось в Ростовской области

Спрос на сигареты в Ростовской области упал на 39%

Источник: Комсомольская правда

Осенью 2025 года в Ростовской области зафиксировано резкое снижение спроса на табачную продукцию. Согласно данным аналитиков одного из сервисов, в период с сентября по ноябрь спрос на сигареты в регионе сократился на 39%, в то время как средняя цена пачки выросла на 16% и достигла 201 рубля.

Еще более значительное падение спроса отмечено на курительный табак — на 43%, при этом его средняя стоимость увеличилась на 9% до 250 рублей за 100 грамм.

Отметим, что средняя цена пачки сигарет в стране выросла на 13% до 232 рублей, а стоимость курительного табака увеличилась на 10%. При этом в Краснодарском крае зафиксирована противоположная тенденция — цена табака снизилась на 19%.

