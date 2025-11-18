Минсельхозпрод сказал, почему цены на белорусские овощи выше, чем на импортные. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик.
— О том, что есть разница в цене есть нюанс. Из разряда дороже. Условия производства овощей с защищенного грунта — энергетика, тепло, технология питания, семена, — уточнил начальник главного управления растениеводства.
Николай Лешик привел пример из личного опыта. Он сообщил, что находился в Китае в командировке четыре дня. И все это время светило солнце. Он обратил внимание:
— Приезжая в Республику Беларусь, все 4 дня, а китайцы приехали с нами — все дни пасмурно. По всей теплице горит 2200 на гектар электроэнергии.
По его словам, это стоит денег.
— Мы хотим, чтобы наш огурец или помидор стал дешевле. Ребята, такое может случиться, но дорога даже с Китая сюда на большой груз будет стоить дешевле, — заявил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Беларуси.
Ранее МАРТ установил единую максимальную цену на картофель в Беларуси.
