Минсельхозпрод сказал, почему цены на белорусские овощи выше, чем на импортные

Минсельхозпрод пояснил, почему иногда стоимость белорусских овощей выше, чем импортных.

Источник: Комсомольская правда

Минсельхозпрод сказал, почему цены на белорусские овощи выше, чем на импортные. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик.

— О том, что есть разница в цене есть нюанс. Из разряда дороже. Условия производства овощей с защищенного грунта — энергетика, тепло, технология питания, семена, — уточнил начальник главного управления растениеводства.

Николай Лешик привел пример из личного опыта. Он сообщил, что находился в Китае в командировке четыре дня. И все это время светило солнце. Он обратил внимание:

— Приезжая в Республику Беларусь, все 4 дня, а китайцы приехали с нами — все дни пасмурно. По всей теплице горит 2200 на гектар электроэнергии.

По его словам, это стоит денег.

— Мы хотим, чтобы наш огурец или помидор стал дешевле. Ребята, такое может случиться, но дорога даже с Китая сюда на большой груз будет стоить дешевле, — заявил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Беларуси.

