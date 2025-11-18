Метеорит Айт Саун станет новым экспонатом Музея землеведения МГУ

Айт Саун упал в Марокко в августе 2024 года и получил название в честь деревни Айт Саун в южной части страны, в районе которой были обнаружены первые фрагменты. Это редкий тип каменного метеорита — хондрита с высоким содержанием минерала энстатита. Объекты этого типа составляют менее 2% всех падающих на Землю метеоритов и считаются одними из самых древних.