Расписание ряда поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 изменится с 21 ноября

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), в том числе третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3), изменится с 21 ноября в связи с работами по переключению на цифровую систему управления движением станции «Москва-Пассажирская-Казанская». Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Источник: Аргументы и факты

«Работы будут проводиться в два этапа. Всего железнодорожникам предстоит переключить 152 стрелочных перевода и 186 светофоров. Первое технологическое “окно” назначено с 12:00 21 ноября до 5:30 23 ноября. В этот период планируется переключить первый и второй главные, а также парковые пути. В связи с этим внесены существенные изменения в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Ряд пригородных поездов будут курсировать по укороченному маршруту — от/до “Перово”, с обеспечением транспортной доступности станции метро “Выхино”, а также от/до станции “Люберцы-1”. 22 ноября с 14:00 до 20:00 ограничено движение на МЦД-3», — говорится в сообщении.

Как отмечается, некоторые изменения в расписании сохранятся до следующих выходных, а 28—30 ноября будут проведены работы по переключению третьего и четвертого главных путей.