Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГПК: белорусская студентка с паспортом Бельгии задержана на границе с Польшей

Студентка из Беларуси взяла у бельгийки паспорт, но попалась на границе.

Источник: Комсомольская правда

Студентка белорусского вуза с паспортом гражданки Бельгии была задержана на границе Беларуси с Польшей. Подробнее рассказали в Государственном пограничном комитете.

Так, вечером 16 ноября иностранка, обучающаяся в одном из белорусских вузов, попыталась покинуть страну. В погранпункте «Брест» девушка предъявила действительный паспорт гражданки Королевства Бельгия, однако пограничники усомнились, что документ принадлежит ей.

Специальная проверка установила, что предъявленный паспорт принадлежит сестре девушки. Это подтвердила и сама гражданка Республики Бурунди, признавшись, что взяла паспорт сестры, так как у нее не было визы ЕС, чтобы выехать из Беларуси через Польшу в Бельгию.

Иностранка задержана, ей инкриминируют попытку незаконного пересечения границы. Студентке грозит штраф до 100 базовых величин (4200 белорусских рублей в ноябре 2025-го), а также уголовная ответственность за использование подложного документа.

А еще в Беларуси водителям, лишенным прав, могут разрешить управлять транспортом.