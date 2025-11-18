ГПК: белорусская студентка с паспортом Бельгии задержана на границе с Польшей

Студентка белорусского вуза с паспортом гражданки Бельгии была задержана на границе Беларуси с Польшей. Подробнее рассказали в Государственном пограничном комитете.
Так, вечером 16 ноября иностранка, обучающаяся в одном из белорусских вузов, попыталась покинуть страну. В погранпункте «Брест» девушка предъявила действительный паспорт гражданки Королевства Бельгия, однако пограничники усомнились, что документ принадлежит ей.
Специальная проверка установила, что предъявленный паспорт принадлежит сестре девушки. Это подтвердила и сама гражданка Республики Бурунди, признавшись, что взяла паспорт сестры, так как у нее не было визы ЕС, чтобы выехать из Беларуси через Польшу в Бельгию.
Иностранка задержана, ей инкриминируют попытку незаконного пересечения границы. Студентке грозит штраф до 100 базовых величин (4200 белорусских рублей в ноябре 2025-го), а также уголовная ответственность за использование подложного документа.
