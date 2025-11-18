Прямые рейсы из Сочи в Аланью откроют в декабре. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Полетную программу в аэропорт Газипаша запустит авиакомпания «ИрАэро» с 12 декабря. Рейсы запланированы по пятницам, до конца зимнего расписания. Время в пути на лайнерах SSJ 100 составит 2 часа.
Отправление из Сочи запланировано в 20:30. В Аланью самолет прибудет в 22:30 по местному времени. Обратно из Турции рейс будет вылетать в 23:30. Прибытие в Сочи запланировано в 1:30.
Стоимость билетов без багажа начинается от 7 670 рублей в одну сторону, с багажом 20 кг — от 10 630 рублей.