Прямые рейсы из Сочи в Аланью откроют в декабре

Полетную программу из Сочи в Аланью запустят с 12 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Прямые рейсы из Сочи в Аланью откроют в декабре. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Полетную программу в аэропорт Газипаша запустит авиакомпания «ИрАэро» с 12 декабря. Рейсы запланированы по пятницам, до конца зимнего расписания. Время в пути на лайнерах SSJ 100 составит 2 часа.

Отправление из Сочи запланировано в 20:30. В Аланью самолет прибудет в 22:30 по местному времени. Обратно из Турции рейс будет вылетать в 23:30. Прибытие в Сочи запланировано в 1:30.

Стоимость билетов без багажа начинается от 7 670 рублей в одну сторону, с багажом 20 кг — от 10 630 рублей.