Ученые выяснили, что чайные пакетики выделяют в воду миллиарды токсичных частиц

Эксперимент провели специалисты университета: они смоделировали процесс заваривания чая, поместив пакетики в воду при холодных, теплых и горячих температурах (20, 50 и 100 градусов Цельсия). Сообщается, что концентрация микропластика менялась и зависела от роста температуры и времени заваривания чая. «Тем не менее всего за час из одного пакетика в воду перешли миллиарды таких частиц. Концентрация их могла достигать 14 миллиардов на литр для синтетических пакетиков и 170 миллиардов для целлюлозных», — рассказали в университете. И пояснили, что это удалось установить с помощью трекинг-анализа наночастиц.