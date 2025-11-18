Ричмонд
С жителя Башкирии взыскали оформленный на его жену маткапитал

В Башкирии с мужчины взыскали маткапитал, оформленный на его жену.

Источник: Комсомольская правда

В Чекмагушевском районе Башкирии прокуратура через суд добилась возврата средств материнского капитала, которые были использованы не по целевому назначению. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, сумма превышает 400 тысяч рублей.

Проверка показала, что местная жительница получила сертификат, после чего ее супруг оформил заем на строительство пристроя к жилому дому. Однако после перечисления денег построено ничего не было, а жилье на детей оформлено не было.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с отца несовершеннолетних детей денег и восстановлении права матери на получение господдержки. Инстанция удовлетворила требования в полном объеме.

