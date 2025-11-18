На границе с Бурятией задержали 178 голов крупного рогатого скота без документов

На границе с Бурятией задержали 178 голов крупного рогатого скота без ветеринарных документов. Также на посту контроля на федеральной трассе «Байкал» в Слюдянском муниципальном округе обнаружили 218 килограммов мяса. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.