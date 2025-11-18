На границе с Бурятией задержали 178 голов крупного рогатого скота без документов

На границе с Бурятией задержали 178 голов крупного рогатого скота без ветеринарных документов. Также на посту контроля на федеральной трассе «Байкал» в Слюдянском муниципальном округе обнаружили 218 килограммов мяса. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Пост организован службой ветеринарии совместно с ГУ МВД по Иркутской области и Управлением Россельхознадзора для недопущения нелегального ввоза сельскохозяйственных животных и продукции на территорию Приангарья, — объяснил руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.
Груз был отправлен обратно из-за попытки его незаконного перемещения. С 11 ноября 2025 года, по указу губернатора, ветеринарные станции переведены в режим повышенной готовности из-за вспышки пастереллеза у сельхозживотных в Забайкальском крае. Круглосуточный пост работает с 14 ноября.