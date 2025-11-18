Геннадий Котельников поздравил со 100-летием участника Великой Отечественной войны

В январе 1943 года 18-летний Михаил отправился на фронт, его определили в зенитно-артиллерийский полк шофером. Михаилу Романову довелось служить на 3-м, на 1-м Украинском и других фронтах — там, где требовался сильный огонь батарей. Бойцы освобождали от немецких оккупантов Западную Украину, Польшу, участвовали в окружении и взятии Берлина.
В школьном музее села Сиделькино хранится документ, в котором есть свидетельство подвига ветерана: «Шофер первой батареи, гвардии рядовой Романов Михаил Михайлович в трудных условиях боевой обстановки своевременно доставляет орудия на огневую позицию. 25 апреля 1945 года при налете авиации противника его автомашина была повреждена. Рискуя жизнью, товарищ Романов бросился к автомашине и потушил ее, проявив при этом мужество и отвагу».
Тысячи военных верст исколесил Михаил Михайлович Романов по дорогам войны. После окончания боев полк вывели в Германию, где и прослужил Михаил Михайлович до января 1950 года. Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», орденом Отечественной войны II степени.
После войны Михаил Михайлович принимал самое активное участие в восстановлении народного хозяйства, помогал заново строить мирную жизнь.
Вместе с супругой Марией Кузьминичной вырастили достойными гражданами страны троих детей, помогали растить шестерых внуков, шестерых правнуков.
О своем долголетии сам фронтовик говорит так: «Живу за тех 18-летних пацанов, своих однополчан, которых потерял на дорогах войны, кто не успел еще жизни узнать, полюбить, детей родить».
Много поздравлений получает в этот день юбиляр. Председатель Самарской губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил необычайную силу духа ветерана, подчеркнул важность воспитания молодого поколения на таких примерах.
«От всех жителей Самарской области низкий поклон Вам за Ваш воинский и жизненный подвиг, за все, что Вы сделали для нашего Отечества, за то, что Вы и сегодня находитесь в строю. Пусть Вас всегда окружают внимание и любовь близких, а также забота со стороны власти и общества. Крепкого здоровья Вам, активного долголетия и всяческого благополучия!» — пожелал Михаилу Романову председатель Думы.