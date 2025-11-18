Геннадий Котельников поздравил со 100-летием участника Великой Отечественной войны

«От всех жителей Самарской области низкий поклон Вам за Ваш воинский и жизненный подвиг, за все, что Вы сделали для нашего Отечества, за то, что Вы и сегодня находитесь в строю. Пусть Вас всегда окружают внимание и любовь близких, а также забота со стороны власти и общества. Крепкого здоровья Вам, активного долголетия и всяческого благополучия!» — пожелал Михаилу Романову председатель Думы.