Еще один омский вуз открывает обучение по профилю «оператор беспилотников»

В Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) завершается обучение первого потока по программе подготовки специалистов в области пилотирования малых мультироторных беспилотных воздушных судов массой до 30 кг. Программа реализуется по заказу Министерства промышленности Омской области в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», входящего в национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Оператором выступает «Университет 2035», а партнёром — Московский авиационный институт (МАИ).
Обучение носит не просто прикладной, а инженерно-технический характер: слушатели осваивают не только управление дронами, но и их устройство, техническое обслуживание, программирование и даже ремонт с использованием аддитивных (3D-печатных) технологий. Лекции читают преподаватели МАИ в дистанционном формате, а практические занятия проходят в специализированной лаборатории БПЛА военного учебного центра ОмГТУ. Здесь студенты отрабатывают навыки на симуляторах и трассах, а затем выполняют итоговое испытание — демонстрационный полёт по заданному маршруту.
«Имея большой задел в области освоения беспилотных авиационных систем, Омский государственный технический университет поддерживает проект губернатора Виталия Павловича Хоценко по развитию Центра беспилотных авиационных систем в регионе», — отметил ректор ОмГТУ Павел Корчагин.
Он добавил, что на базе вуза уже разрабатываются собственные БПЛА, а в этом году создано студенческое конструкторское бюро, где студенты работают над применением новых материалов, системами управления и защитой данных.
Программа охватывает весь жизненный цикл дрона: от транспортировки и установки полезной нагрузки до эвакуации в аварийной ситуации. Слушатели учатся строить полетные задания, настраивать контроллеры, вести электронную техническую документацию и даже проектировать детали для FPV-дронов. Выпускники смогут не только управлять беспилотниками, но и самостоятельно диагностировать неисправности, классифицировать их и устранять с помощью современной измерительной аппаратуры.
Такие специалисты востребованы в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, логистике, экологии, геодезии и других отраслях. По оценкам экспертов, рынок гражданских БПЛА в России будет активно расти до 2030 года, и квалифицированные кадры станут ключевым ресурсом развития отрасли.
